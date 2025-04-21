Люся Чеботина едва не забыла слова во время совместного выступления с Киркоровым. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Люся Чеботина приняла участие в концерте «Авторадио. Классика. Дуэты». В этот день на мероприятии выступили Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Валерия и Стас Пьеха, Дима Билан и Zivert, Ани Лорак и МОТ.

Состоялся дуэт Люси Чеботиной и Филиппа Киркорова. Они исполнили песню «Королева». Уже за кулисами певица призналась, что в какой-то момент едва не забыла слова песни. Однако конфуза удалось избежать.

Напомним, Люся Чеботина часто критикует западных артистов. Так, она критически высказывалась в адрес Адель, заявляя, что после посещения концерта знаменитости она разочаровалась в ее вокальных способностях.

Ранее мы писали о том, что Люся Чеботина рассказала о нелепых случаях на концертах.