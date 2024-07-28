Люксовые бутики и устрицы на обед: как певица Ханна и ее супруг Пашу отдыхают в Европе
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Российская певица Ханна выкроила время для небольшого мини-путешествия со своим продюсером и по совместительству супругом Пашу. Пара отдыха в Европе.
Небольшой отпуск исполнительницы получился очень насыщенным. Пашу и Ханна провели три незабываемых дня в Италии и Испании. Звезды гуляли по люксовым бутикам и обедали устрицами. Своими впечатлениями от поездки певица делилась с подписчиками.
На странице в социальной сети Ханна публиковала разные снимки. На одном из них пара едет в минивэне после шопинга в бутике Balenciaga. Также исполнительница отметилась на фоне местных достопримечательностей.
На время совместного отдыха звездная пара выключила телефоны. Супруги захотели насладиться друг другом и дать отношениям новую искру.
Ранее Ханна рассказала правду об отношениях с Пашу. Певица заявила, что ревнует мужа к работе.