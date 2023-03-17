Люкс за 200 тысяч: Татьяне Дорониной выделили несколько медсестер и организовали круглосуточный уход

89-летняя народная артистка СССР Татьяна Доронина после выселения из санатория «Барвиха» попала в геронтологический центр. Стоимость проживания в нем обходится в 200 тыс. рублей в месяц, для актрисы организован круглосуточный уход.

Здесь ей делают массаж и процедуры по израильской технологии. За Дорониной ухаживают несколько медсестер.

До перевода в геронтологический центр Доронина находилась в санатории «Барвиха», где стоимость месячного пребывания составляла от 700 до 900 тыс.

В геронтологическом центре вместе с Дорониной находятся две кошки британской породы. Их возят в парикмахерскую, моют и чешут.

Напомним, в 2022 году Доронина перенесла коронавирус. После него у актрисы начали отказывать ноги.

Доронина всегда жила работой. Ее пять браков закончились разводами, детей ни в одном союзе не появилось.

Недавно мы писали, что Доронина отказалась встречаться с «настоящей племянницей» после ее письма.