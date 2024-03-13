«Людям стало неприятно»: чем на самом деле Орбакайте разозлила россиян

Продюсер и бывший муж певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин объяснил негативное отношение россиян к артистке Кристине Орбакайте. По его словам, это связано с жизнью знаменитости в США.

Свой комментарий он дал сайту NEWS.ru.

«Людям в России стало очень неприятно, что некоторые артисты живут в Америке, а сюда ездят деньги зарабатывать…», - сказал он.

Болдин отметил: Орбакайте не говорила плохих слов и молчала. Он напомнил, что воспитывал ее с семи лет и хорошо знает.

Еще одна причина негативного отношения к певице – поведение матери, которое связано с мужем. Болдин уверен, что Пугачева и вовсе бы не уезжала из России, ее решение связано с супругом.

«Кристина попала под эту ситуацию. Зрители рассудили: мол, ты «американка» — получи, не хотим твоих концертов», - высказался продюсер.

Он уверен: через год-полтора певица начнет работать.

Ранее стало известно, что по возвращении в США из России Орбакайте выступит в нью-йоркском баре. Мероприятие запланировано на 20 апреля. Она будет петь на русском языке. Средний счет за вечер там составит 50 долларов.