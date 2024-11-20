Людмила Зайцева рассказала о невостребованности Светличной в кино

Талант заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной остался невостребованным. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила актриса Людмила Зайцева.

По мнению Зайцевой, у Светличной был огромный актерский потенциал, который был доказан ее ролями. При этом она отметила, что талант коллеги остался невостребованным.

«Понимаете, все, что с ней происходило, все, что она делала, как она блистала последнее время — это от нереализованности. Потому в ней был огромный потенциал актерский. Она это доказала своими, пусть небольшими, ролями, но это было», — поделилась актриса.

Знаменитость уточнила, что невостребованность Светличной послужила поводом для провокаций прессы и всеобщего интереса к ней. Зайцева отметила, что нереализованность Светличной как актрисы превращалась в некое шоу. Потому что для творческого человека важным аспектом является самореализация, и не каждый способен смириться с подобной судьбой, резюмировала она.

Напомним, Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни 16 ноября. Известно, что артистка умерла в хосписе в результате тяжелой продолжительной болезни.

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