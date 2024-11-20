Анна Калашникова назвала себя секс-символом на прощании со Светличной. Об этом сообщает mk.ru.

Актриса и звезда всех красных дорожек Анна Калашникова пришла на прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Со сцены Калашникова вспомнила, что близко никогда не общалась с актрисой, но впечатления у нее о знаменитости только самые теплые.

«Мы очень часто пересекались за кулисами телепроектов, съемок. Всегда она относилась по-доброму, могла подойти ко мне, что-то поправить, могла сказать очень важные слова для меня, что красивым женщинам сложно по жизни и в шоу-бизнесе», — рассказала она.

При этом в конце речи Калашникова сравнила себя со Светличной.

«От секс-символа — секс-символу хочу сказать эти слова», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что певица Алена Кравец сделала неуместное сравнение на прощании со Светличной.