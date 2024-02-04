«Людмила Прокофьевна вайб»: Ксения Собчак стала брюнеткой

У телеведущей Ксении Собчак практически всегда светлые волосы. Но внезапно «блондинка в шоколаде» решила появиться в новом образе. Ролик с изменениями светская львица опубликовала в своем Telegram-канале.

Ксения появилась перед подписчиками в необычном амплуа: с темными волосами, которые кудрями спускаются на плечи звезды.

«Людмила Прокофьевна вайб in town», — подписала ролик Собчак, отметив, что ей всегда шли образ героини фильма «Служебный роман».

Она пояснила, что никогда бы не отказалась от любимого блонда, но отказалась от него ради дела. Пользователям понравился новый имидж Ксении.

«Очень идет!», «Ого! Непривычно», «А ничего так», «Очень даже классно», «Класс вообще! Тебе идет», «Вау, бомба», «Вам лучше в таком цвете волос, чем блондинкой», — написали они.

Правда, пока непонятно, действительно ли Собчак покрасилась. Возможно, она просто надела парик.

Ранее Ксению Собчак высмеяли за большую сумку. Подробности читайте в этом материале.