Александр Лазарев рассказал, как Богомолов издевался над актерами в «Ленкоме»

Актер Александр Лазарев-младший в очередной раз высказался по поводу работы режиссера Константина Богомолова. Два года назад он довольно резко раскритиковал супруга телеведущей Ксении Собчак, и за это время его мнение о нем не изменилось. Он заявил, что постановщик буквально издевался над артистами в «Ленкоме».

В знаменитом театре постановщик занимался спектаклями по российской классике – «Борис Годунов» по А.С. Пушкину и «Князь» по Ф.М. Достоевскому. Однако ставил их Богомолов так, как видел, а это не нравилось многим его звездным коллегам. Лазарев возмущался, что в одной из сцен Константин заставил актрису раздеться, сесть на решетку и детским голосом рассказывать о менструации.

Спустя два года Александр вновь вернулся к теме Богомолова и признался, что действительно был слишком резок в высказываниях. Однако он по-прежнему не разделает его взгляд на искусство и театр.

«Настолько нечестно и несправедливо по отношению к классике, театру, вообще к сцене, неуважительно к актерам. Над актерами он просто издевался. Его задача — перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста. Сказать: „А вот это вы съедите? Ешьте!“ Провоцирует публику», - сообщил Александр Лазарев-младший в шоу «Команда».

К слову, с мнением артиста согласны Дмитрий Певцов, Людмила Поргина и Мария Голубкина. Также о творчестве Богомолова высказывался и Александр Олешко. В интервью порталу «Страсти» он рассказывал, что не стал бы играть в спектакле режиссера.