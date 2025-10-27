Людмила Поргина лечилась в реабилитационном центре после инсульта

Заслуженная артистка России Людмила Поргина в беседе с NEWS.ru сообщила о серьезных проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась прошлым летом. Актриса рассказала, что перенесла инсульт во время отдыха, а потом проходила лечение в реабилитационном центре.

Поргина рассказала, что сейчас с ее здоровьем все нормально. По ее словам, во время реабилитации ей помогали дети и внуки. Особую роль в восстановлении сыграла невестка артистки Ирина, которая является врачом и принимала самое непосредственное участие в лечении.

Для продолжения восстановления семья отправила Людмилу Андреевну в реабилитационный центр, расположенный в Рузе.

«Там все замечательно: медицинские работники все внимательные и добрые. Прекрасный лес вокруг. Питание очень вкусное. Вся атмосфера поднимает тебя с постели. Трогательно расставались со всем персоналом, который я благодарю», – поделилась звезда.

Напомним, что Людмила Поргина является вдовой народного артиста России Николая Караченцова.

Ранее актриса рассказывала в СМИ о своей жизни, в том числе и о том, на что тратит часть своей пенсии.