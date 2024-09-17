«Люди все равно не замечают»: что делает Басков, когда забывает тексты песен на сцене

Певец Николай Басков признался, что забывал тексты песен на сцене и импровизировал, чтобы выйти из неудобного положения. Зрители не замечали ничего странного. Об этом звезда рассказал в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Исполнитель хита «Шарманка» заявил, что всю жизнь импровизирует. Это случается с ним везде, в том числе на сцене. В самые ответственные моменты его фантазия приходит на помощь.

«Вся жизнь моя — импровизация», — высказался Басков на премьере спектакля «НЕФОРМАТ».

Народный артист вспомнил, как забывал тексты песен на выступлениях перед зрителями, и импровизировал. Он отметил, что люди не замечали «подмену», так как в большинстве случаев помнят только припев, а не куплеты.

«Было такое, когда слова песни забываешь и поешь «отсебятину». Люди все равно не замечают, помнят только припев. Поэтому, слава Богу, тут можно как-то выстоять», – с улыбкой добавил Николай.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков много работает без выходных. Журналисты выяснили, на что копит поп-исполнитель и почему так сильно нагружает себя работой. Как оказалось, у звезды большие планы.

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