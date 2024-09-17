33-летняя юмористка Виктория Складчикова объявила, что тайно вышла замуж
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Юмористка Виктория Складчикова рассказала, что вышла замуж. О свадьбе артистки никто не знал, и раскрыть секрет она решила только на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».
Пара вместе пришла на съемки проекта. Ведущий попросил Викторию рассказать, что за мужчина с ней пришел, и она не стала увиливать от ответа.
«Ну это, конечно, посадили… Говорю, на задние ряды пересадите, чтобы никто не видел! Говорить, да? Может, сразу сказать? Это мой муж, я замуж вышла!» - заявила юмористка.
Серьезно говорить о свадьбе Складчикова не захотела. Рассказала, что торжество прошло в пельменной, а приглашены были только семь человек.
«Потом мы поехали в баню. А после собирались в путешествие», - отметила артистка.
На своих выступлениях Виктория часто шутила о неудачных свиданиях и плохих любовниках. Но, как оказалось, она уже давно состояла в отношениях. Ее мужем стал мужчина по имени Антон, который родом из ее родного города. Познакомились они в социальных сетях.
Ранее Татьяна Арнтгольц сделала заявление о третьем ребенке.