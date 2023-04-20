«Люди в панике побежали к выходу»: актер сообщил о случившейся с Проскуряковой беде

Актер Сергей Громов рассказал о беде, которая случилась с певицей Юлией Проскуряковой. Жена музыканта Игоря Николаева находилась в помещении, когда начался пожар и стал распространяться дым.

По словам Громова, происшествие случилось на пробах для фильма «Детектив на все руки». Когда начался пожар, Проскурякова и актер были в офисном помещении недалеко от «Останкино».

Причиной возгорания стал окурок на рубероидной крыше. Громов почувствовал запах дыма, идя по коридору. В этот момент сработала сигнализация.

«Минут через пять дымовая завеса заполонила всё помещение, где проходили пробы. Люди в панике всё побросали и побежали к выходу», - рассказал актер.

Режиссер Гузэль Киреева оставила в горящем помещении телефон и сумку с документами. Громов «помчался назад» и «сквозь клубни черного дыма пробрался в офис».

Забрав сумку и камеру оператора, Громов увидел «испуганную» Проскурякову, стоящую в менее задымленной части помещения.

«Она сильно растерялась и не знала, куда ей бежать. Я схватил Юлю за руку, и мы выскочили из офиса, его уже начало охватывать пламя», - поделился актер подробностями с изданием PROZVEZD.

Этим инцидентом закончился их первый день проб. Громов отозвался о певице, как «доброй и общительной».

Ранее мы писали, что Проскурякова с Николаевым выставили певицу Аллу Пугачеву в важный день. Артистка ответила публично.