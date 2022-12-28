«Люди страдают»: стало известно, что из-за скандального поведения Билана пострадали его близкие

Общественность до сих пор помнит тот момент в карьере Димы Билана, когда он вышел на сцену в нетрезвом состоянии. После инцидента прошло немало времени, но артист по-прежнему разгребает последствия необдуманного поступка. В эксклюзивном интервью для «Пятого» канала мужчина откровенно рассказал, что сейчас происходит в его жизни.

Певец сообщил: от его скандального поведения пострадали близкие люди, поскольку на них обрушился шквал критики и травли. Такие негативные результаты заставили Билана принять серьезное решение, и с недавних пор он больше не употребляет алкоголь. По мнению Димы, с помощью спиртных напитков люди пытаются убежать от своих проблем, а так быть не должно.

«Только артист может понять артиста. Насколько все сложно нам дается и тот психологический накал, который испытываем мы, выходя к публике в непростые времена. В этот момент важно сохранять лицо», — высказался мужчина.

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