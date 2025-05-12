«Люди со мной не уживаются»: Сергей Соседов откровенно рассказал о неудавшейся личной жизни

Музыкальный критик Сергей Соседов впервые за долгое время откровенно рассказал о личной жизни. В интервью для YouTube-канала «В гостях у Ханги» журналист признался: он уже не верит, что встретит любовь, и раскрыл причины своего одиночества.

Сергей Соседов не скрывает, что уже долгое время не может устроить личную жизнь. Телеведущий уверен: ему суждено быть одиноким «кармически».

«Я уже думаю, что ничего такого и не случится со мной. Я уже не жду. Я понял для себя, что этот путь для меня закрыт. Дело не в возрасте. Есть такие вещи, которые для тебя просто закрыты кармически. Я очень хорошо это понимаю и чувствую», — заявил Сергей Соседов.

Говоря о причинах личных неудач, критик признается: он так и не смог найти свою любовь из-за высоких требований к людям. Вместе с тем Сергей Соседов не исключает, что просто «не умеет любить».

«Может, потому что я не умею любить, может, потому что у меня очень высокие требования к людям. Безусловно, у меня очень высокие требования. И они, может быть, несправедливо высокие, эти требования. Я понимаю, что так быть не должно», — признался журналист.

Член жюри шоу «Суперстар!» на НТВ отметил, что окружающим с ним очень сложно. При этом, по словам Сергея Соседова, он не является скандалистом и всегда старается избегать конфликтов.

«Так получается, что люди со мной не уживаются. Я ни с кем не скандалю. Может, вы подумали, что я скандальный человек. Боже упаси, я тише воды, ниже травы. Это если меня завести, я могу встрепенуться. А так, потухают камеры, — и меня нет», — поделился телеведущий.

Однако одну из своих ошибок в отношениях Сергей Соседов все же назвал: «Может, поэтому я остался в итоге один, потому что относился слишком ветрено к отношениям. Я по-другому, видимо, не умею».

Ранее сообщалось о том, что экс-ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев впервые рассказал о драме в личной жизни.