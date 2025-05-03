«Я сейчас вдовец»: Александр Васильев впервые рассказал о драме в личной жизни

Историк моды Александр Васильев после увольнения с Первого канала уехал из России во Францию. Экс-ведущий «Модного приговора» еще в 1980-х женился на француженке Анне Мишлин Жан Бодимон ради гражданства страны. Искусствовед никогда не скрывал, что брак был фиктивным, однако со временем у него возникли чувства к Анне, которая, как выяснилось, скончалась несколько лет назад.

Подробностями своей личной жизни 66-летний Васильев поделился в очередном интервью. Телеведущий рассказал, что Анна умерла во время коронавируса, и он все еще тоскует по ней.

«Я сейчас вдовец. Моя французская жена скончалась во время ковида. Я уже был в разводе. Но я все равно чувствую себя вдовцом, потому что эта женщина много для меня сделала, помогала очень, когда могла, даже советом», - рассказал Александр на YouTube-канале Karina_net.

Васильев влюбился в Анну Мишлин Жан Бодимон, и они стали жить как муж с женой. Но через некоторое время супруга Александра начала встречаться с любовником – измена случилась на его глазах. Он расстался с Анной, но с теплом вспоминает об этом браке.

Александр откровенно признался, что у него было много связей, но ни одна из них не привела к рождению ребенка. Впрочем, Васильев не расстраивается из-за этого: телеведущего окружает большое количество людей, и он совершенно не чувствует себя одиноким. Искусствовед привел в пример большие семьи, где дети не заботятся о родителях.

Недавно Александр Васильев обратился к хейтерам и попросил чаще его критиковать.