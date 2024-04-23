«Люди сходят с ума!»: Маргарита Суханкина раскрыла, как на группу «Мираж» повлиял сериал «Слово пацана»

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что коллектив обрел вторую волну популярности после выхода сериала «Слово пацана», поскольку один из хитов группы «Новый герой» стал саундтреком к ленте. В интервью Teleprogramma.pro певица рассказала, как повлиял сериал на знаменитый музыкальный коллектив 80-х — 90-х.

По словам Маргариты Суханкиной, что после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова люди стали буквально сходить с ума от группы «Мираж».

«Я горда, что люди лишний раз вспомнили и про меня. Не я, а режиссер распределил всю музыку по фильму. Но мой голос звучит, и это вызывает определенные ассоциации. Наверное, это хорошо», — поделилась артистка.

Певица призналась, что благодаря сериалу у «Миража» появилось уже третье поколение поклонников.

«Сейчас благодаря сериалу творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке!» — рассказала Маргарита Суханкина.

Артистка отметила, что после выхода картины коллективу поступает много предложений о выступлениях.

«А работы сейчас у нас непочатый край. Как я уже сказала, люди просто сходят с ума!» — заявила экс-солистка «Миража».

Как оказалось, Маргарита Суханкина уже давно знакома с режиссером сериала «Слово пацана».

«Я хорошо знакома с режиссером сериала Жорой Крыжовниковым — Андреем Першиным. Мы вместе участвовали в одном проекте телеканала НТВ. Очень талантливый человек, но при этом скромный парень, щепетильно относящийся ко всему, что он делает. Это было видно еще 15 лет назад, когда мы общались», — отметила певица.

Ранее сообщалось о том, что Маргарита Суханкина рассказала об отношениях с любимым мужчиной.