«Это ненадолго»: сколько зарабатывает Моргенштерн* и вернется ли он к пагубным привычкам

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о возобновлении концертного тура рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) и озвучил его гонорар. Исполнитель недавно заявил, что ему дали визу в Европу, и призвал людей готовить «денежки» на билеты.

Напомним, что уехавший из России артист анонсировал масштабный международный тур по десяткам городов Европы. Концерты запланированы на октябрь и ноябрь текущего года. По мнению продюсера, на концерты Алишера* будет собираться народ.

«Несмотря на его статус иноагента и потерю карьеры в РФ, он продолжает собирать залы, площадки, мероприятия. Думаю, что он соберет достаточное количество человек. Там он пользуется спросом, его творчество еще помнят», – высказался Сергей.

Моргенштерн* проходил лечение в рехабе и делился своими успехами. Он говорил, что не выпивал более 200 дней и не курил сигареты 60 дней. Дворцов порассуждал о том, вернутся ли пагубные привычки к рэперу после возобновления концертов.

«Горбатого только могила исправит. Я думаю, что да. К большому сожалению, но скорее всего да. То, что он ушел от зависимостей – это ненадолго», – убежден Сергей.

Продюсер высказался и о гонорарах артиста. По его словам, Моргенштерн* после отъезда из РФ стал меньше зарабатывать на своих концертах.

«В России они были достойно хороши, как говорится, в разы. Там они раза в два-три у него уменьшились. Ну, я думаю, порядка 2-3 млн он там зарабатывает», – добавил Дворцов.

