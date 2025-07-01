«Люди пиарятся на моем имени»: Анастасия Волочкова высказалась об отказе дочери от ее фамилии

Анастасия Волочкова отреагировала на новость об отказе дочери от ее фамилии после свадьбы. В разговоре с The Voice балерина заявила: ей льстит, что люди продолжают пиариться на ее имени.

Недавно нынешняя жена Игоря Вдовина, который является отцом единственной дочери Анастасии Волочковой, сообщила, что Ариадна решила отказаться от фамилии матери. Елена Николаева раскрыла, что 19-летняя девушка намерена взять фамилию мужа после недавней свадьбы. В ответ на заявления новой избранница экс-супруга артистка дала понять, что не придает значения этой информации — у нее есть более важные дела.

«Я сейчас в процессе создания нового спектакля, драматического. Все остальное не имеет для меня значения. Но мне приятно, что в очередной раз все новости крутятся вокруг фамилии Волочкова», — отметила Анастасия Волочкова.

Танцовщица объяснила: люди, распространяющие подобную информацию, лишь хотят в очередной раз привлечь к себе внимание за счет нее: «Люди хотят пропиариться на моем имени».

Примечательно, что недавно Анастасия Волочкова утверждала обратное: она была уверена, что дочь не должна брать фамилию мужа после регистрации брака.

«Я горжусь своей фамилией. Это целая династия, мой отец — бывший тренер сборной России по настольному теннису. Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», — заявляла артистка.

Напомним, 26 апреля в Санкт-Петербурге состоялась свадьба Ариадны Волочковой и ее избранника Никиты Григоряна. Однако торжество обернулась скандалом: Анастасия Волочкова в спешке покинула мероприятие. Как затем объяснила сама балерина, она вынуждена была уйти, поскольку торопилась на поезд.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что не видится с дочерью после скандальной свадьбы.