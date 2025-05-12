Анастасия Волочкова не видится с дочерью после скандальной свадьбы: раскрыта причина

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не видится с дочерью Ариадной после ее свадьбы. При этом артистка утверждает, что в их отношениях по-прежнему все хорошо, и желает молодоженам счастья. Об этом сообщает Woman.ru.

Свадьба Ариадны Волочковой наделала шума задолго до торжества. При подготовке к празднику Анастасия в очередной раз поссорилась с мачехой дочки, а также нелицеприятно высказалась об избраннике девушки, подчеркнув, что он по сравнению с ней никто. Эти слова Анастасия позже забрала назад, обвинив журналистов в провокациях, но на самой свадьбе после этого балерина все-таки надолго не задержалась. Она поясняла — спешила на спектакль.

С момента торжества прошло уже две недели. Однако, как выяснилось, мать с дочерью больше не виделись.

«Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно», - заявила Волочкова.

Артистка заявила, что Ариадна всегда в ее сердце и знает — это взаимно. Она дала понять, что счастлива за наследницу и старается часто созваниваться с ней и ее мужем.

Ранее Анастасия Волочкова публично обратилась к экс-возлюбленному Игорю Вдовину.