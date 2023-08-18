«Люди озверели»: директор Лады Дэнс готов показать фото сексуального преследователя певицы

Директор лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что у него есть фото сексуального извращенца, который преследует певицу. Если мужчина не перестанет продолжать писать сообщения госпитализированной артистке, то его личность афишируют в соцсетях. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам Пудовкина, сейчас звезда вынуждена находиться под круглосуточной охраной. А все из-за человека, который ее преследует. После аварии Лада Дэнс получает угрозы в свой адрес. Адвокаты составили заявление, которое отправлено правоохранителям.

«Эта тема — сексуального домогательства и сексуального насилия в отношении Лады Дэнс — приобрела нереально-фантастический характер, люди озверели», — поделился Сергей.

Директор пригрозил опубликовать фото извращенца, который преследует Дэнс, если вопрос не получится уладить с помощью правоохранителей. По мнению мужчины, другие девушки должны знать «сексуального маньяка» в лицо.

«Мне кажется, после публикаций этих фотографий его жизнь превратится в то, что он желает Ладе Дэнс», — уверен Пудовкин.

Напомним, что в начале августа Лада Дэнс попала в серьезное ДТП, когда возвращалась с очередного концерта. Все произошло на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. После случившегося артистка была госпитализирована. Она до сих пор в больнице.