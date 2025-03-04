«Люди от таких отвернулись и „шлют проклятия“»: уехавшую из РФ Марию Машкову назвали «психически больной»

Актрису Марию Машкову, эмигрировавшую в США, назвали «психически больным» человеком. В своем Telegram-канале пранкер Сорян (Сурен Каграманов) жестко «прошелся» по «предавшей» Россию артистке, жалующейся на проклятия.

В недавнем интервью Мария Машкова призналась, что ее «ранят» многочисленные проклятия и обвинения в «предательстве Родины». Сурен Каграманов поддержал позицию россиян, отвернувшихся от уехавшей актрисы и «посылающих ей проклятия».

«Для меня всегда так странно, когда люди, которые уезжают, начинают громко высказываются, дискредитируют власть, армию, народ — удивляются, что люди от них отвернулись и „шлют проклятия“», — заявил блогер.

Пранкер Сорян также назвал мужа Марии Машковой «поехавшим» и напомнил, как тот посещал митинги в России, а затем покинул страну. Блогер назвал дочь Владимира Машкова и других эмигрировавших знаменитостей «психически больными».

«Мое личное мнение по поводу всех этих „ищущих свободу“, что они психически больные люди. Я вижу это по глазам (взгляду), по мимике, по жестикуляции, по тому, как они связывают не связываемое, по поведению, по подаче», — высказался Сурен Каграманов.

Напомним, в 2022 году Мария Машкова покинула Россию и окончательно переехала в США к мужу вместе с детьми после долгих лет жизни на две страны. Раньше актриса прилетала в РФ ради работы и встреч с близкими людьми, но последние два года прекратила это делать. Вместе с тем, по признанию артистки, она «по-прежнему считает себя частью России» и иногда ей «снится Москва», но она не жалеет об эмиграции и уже не думает о возвращении в родную страну.

Ранее мы писали о том, что эмигрировавшая в США Мария Машкова озвучила планы на будущее и раскрыла, собирается ли снова работать в России.