«Люди округляют глаза»: Наталия Орейро рассказала о впечатлениях от России в 22 года

Актриса Наталия Орейро рассказала о впечатлениях, когда она только побывала в России. Знаменитость призналась, что больше всего в 22 года ее поразил Волгоград.

Подробностями актриса поделилась в интервью Kp.ru.

«Конечно, меня поразил Волгоград — бывший Сталинград. Мне было 22 года, и памятник «Родина-мать» произвел на меня колоссальное впечатление», - сообщила звезда сериала «Дикий ангел».

Орейро призналась: с тех пор хотелось глубже узнать Россию. Актриса посетила множество российских городов и делилась этим опытом с сыном, а также рассказывала истории людям, которые не были в РФ.

«Люди часто думают, что понимают, что происходит в другой стране. Но я всегда говорю одно и то же: русские – это русские. Они не мыслят ни по-западному, ни по-восточному. Не пытайтесь думать, как они. Они думают по-русски. Это настолько великая культура, что невозможно мыслить так же. И всегда забавно наблюдать, как люди округляют глаза, когда я об этом им рассказываю», - поделилась размышлениями она и отметила, что читать о стране не то же самое, что побывать в ней.

