«Все время ем шоколад»: Наталия Орейро рассказала, как сохраняет красоту и молодость

Актриса Наталия Орейро призналась, что не гонится за молодостью и научилась принимать свои годы. Об этом 48-летняя звезда «Дикого ангела» заявила во время премьеры фильма «Письмо Деду Морозу», на которой побывала корреспондент сайта «Страсти».

Наталия сыграла одну из главных ролей в российской новогодней комедии. Премьеру знаменитость посетить не смогла, но вышла на связь онлайн. Актриса рассказала, как ей удается оставаться постоянно молодой и стройной.

«Я все время ем шоколад, мне он очень нравится. Даже съемочной группе я оставила одну плитку, — говорит знаменитость. — Но на самом деле секрет в том, чтобы принимать свои годы. Я играю персонажей в соответствии с возрастом».

По словам Орейро, многие привыкли ее видеть вечно молодой, однако годы все равно дадут о себе знать. Это совершенно не пугает артистку — она продолжает сниматься в кино и пробовать себя в разных ролях.

Ранее Наталия Орейро показала, как выглядит без макияжа. Артистка снялась в футболке, лежа в постели.