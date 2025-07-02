«Люди ни в чем себя не ограничивают»: Иосиф Пригожин заявил о необходимости вернуть цензуру
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Продюсер Иосиф Пригожин призвал вернуть цензуру в России. Об этом сообщает Lenta.Ru.
Накануне спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил о необходимости вернуть открытую цензуру. Он призвал созвать специальный орган по типу того, что существовал в СССР.
Его поддержал продюсер Иосиф Пригожин, который заявил, что Швыдкой «прав на 100%».
«Конечно же, цензура нужна. Порядок должен быть. Когда люди ни в чем себя не ограничивают, они могут делать все, что они хотят. Например, мат становится главным инструментом в общении между людьми, детьми», — заявил он.
Муж Валерии добавил, что отсутствие ограничений негативно влияет на взаимоотношения между людьми, в том числе между молодежью и взрослыми.
Ранее мы писали о том, что Пригожин объяснил, почему отказался от работы с Азизой.