«Люди меня не видят»: Евгений Петросян взмолился о помощи
77-летний юморист Евгений Петросян с болью рассказал о своем исчезновении.
Фото: Евгений Рахмаков/ Starface.ru
Юморист и телеведущий Евгений Петросян долгое время не появлялся на телевидении и в соцсетях. Поклонники забили тревогу и стали засыпать вопросами его молодую жену Татьяну Брухунову. 77-летний артист неожиданно объявился и рассказал о своем состоянии.
Евгений Ваганович опубликовал пост в личном микроблоге, где взмолился о помощи. Оказалось, что страница юмориста в соцсетях находится в теневом бане. Непонятно почему, но ее не видят пользователи Сети. Звезда пожаловался и в привычной манере описал свои эмоции от ситуации.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Меня тут многие спрашивают: куда я пропал? Да никуда! Просто, видимо, в новых условиях меня отправили в теневой бан. Поэтому люди меня не видят. Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом», – написал телеведущий.
Петросян отметил, что сейчас занят многочисленными делами – готовит к выпуску передачи и репетирует новые номера.
«Юморист – это такой человек, который, споткнувшись, кубарем покатился по лестнице, в конце больно приземлился и воскликнул: «Надо же, как быстро спустился!» – добавил звезда.
Поклонники поддержали артиста и посоветовали беречь себя. Ранее мы писали о том, что пятая жена Евгения Петросяна всерьез высказалась о разводе.