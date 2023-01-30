«Люди меня не видят»: Евгений Петросян взмолился о помощи

«Меня тут многие спрашивают: куда я пропал? Да никуда! Просто, видимо, в новых условиях меня отправили в теневой бан. Поэтому люди меня не видят. Ау! Я здесь! Эхо было ему ответом», – написал телеведущий.

Петросян отметил, что сейчас занят многочисленными делами – готовит к выпуску передачи и репетирует новые номера.

«Юморист – это такой человек, который, споткнувшись, кубарем покатился по лестнице, в конце больно приземлился и воскликнул: «Надо же, как быстро спустился!» – добавил звезда.

Поклонники поддержали артиста и посоветовали беречь себя. Ранее мы писали о том, что пятая жена Евгения Петросяна всерьез высказалась о разводе.