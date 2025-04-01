«Люди хотят низкопробного контента»: Юлия Меньшова высказалась о непрофессиональных ведущих на ТВ

Актриса Юлия Меньшова высказалась появлении на российском телевидении большого количества непрофессиональных ведущих. В интервью Kp.ru дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой объяснила эту тенденцию потребностью аудитории.

Артистка отметила, что «любая публичная деятельность — это взаимодействие с потребностями аудитории». Именно с этим, по мнению Юлии Меньшовой, связано то, что в последнее время на ТВ появилось много непрофессиональных ведущих с высокими показателями просмотров.

«Огромное количество ребят, появившихся на видео-платформах, говорят о том, в чем была потребность. <…> Иногда люди хотят — и по сей день видно, насколько популярен юмористический контент — люди хотят этого», — подчеркнула актриса.

Юлия Меньшова не стала отрицать, что среди нынешнего контента нередко встречается и «низкопробный», но и это объясняется интересами и потребностями зрителей. По мнению знаменитости, в данном случае нужно не возмущаться такой тенденцией, а задать себе вопрос: «Почему так происходит?».

«Разный контент. Но даже если низкопробный, значит, такова потребность сейчас. Это тоже надо как-то проанализировать: почему так происходит? Почему люди хотят такой нефилософский юмор, очень поверхностный? Очень часто это говорит о депрессивности общества. Все это лишь повод задуматься и проанализировать, что происходит, а не приговаривать, потому что жизнь не стоит на месте», — заявила Юлия Меньшова.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Меньшова объяснила, почему отец не поддержал ее решение стать режиссером.