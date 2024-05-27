«Лицемерие»: Ильюхина резко высказалась в адрес экранной мамы из «Ворониных» Волковой

Молодая актриса Мария Ильюхина назвала слова экранной мамы из «Ворониных» Екатерины Волковой лицемерием. После скандала из-за того, что девушку не взяли сниматься в продолжении сериала, коллеги высказались по этому поводу. Мария впервые появилась на людях и прокомментировала все, что вокруг нее происходит.

Девушка побывала на премьере фильма «Манюня: Приключения в Москве». С ней вместе были мама и ее муж Алексей Шаров. Девушка не стала избегать журналистов, а с радостью с ними пообщалась. Они поинтересовались, что Ильюхина думает по поводу поста-поддержки актрисы Екатерины Волковой, которая играет в сериале ее маму.

«Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки. Никто меня не поддержал. И я, собственно, не то что бы не расстраиваюсь… Конечно, это очень обидно. Но что поделать», — высказалась артистка в беседе с VOICE.

Напомним, что поклонники были очень рады, когда узнали, что всеми любимый сериал получит продолжение, но выйдет под названием «Костя-Вера». Запомнившиеся актеры приступили к съемкам, но среди них не оказалось Марии, которая играла дочь супругов Машу Воронину. Вместо нее взяли Карину Орлову. Ильюхина призналась, что это стало для нее сюрпризом.

Ранее мы писали о том, что близнецы из «Ворониных» высказались о скандале вокруг Ильюхиной.