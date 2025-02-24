«Люди из Польши, Швеции и Нидерландов»: Газманов рассказал о поддержке своего клипа «Танки»

Певец Олег Газманов рассказал, что его клип «Танки» оценили люди из Польши, Швеции и Нидерландов. Он поделился в беседе с 78.ru, что в музыкальном видео снялись военные и были настоящие танки.

«Я буквально позавчера прочитал огромное количество людей из Польши, из Швеции, из Нидерландов, которые поддерживают нашу страну, оценивают клип «Танки». Эта песня очень хорошо проходит на концертах», – заявил народный артист РФ.

Газманов признался, что на съемочной площадке был единственным артистом. Он считает, что «каждый пацан» мечтает пострелять или покататься на танке.

«Снимали мы на настоящих танках настоящей танковой бригады, с настоящими воинами. Снимали примерно в 20 градусах», – подчеркнул звезда.

Олег поделился своим мнением по поводу зарубежных платформ. Он считает, что россияне должны там быть, чтобы «не закрывать» нашу культуру. Певец добавил, что и наши платформы сейчас быстро развиваются, что тоже хорошо.

«Ну я думаю, все меняется очень быстро. Может и хорошо, что меня закрыли и несколько наших артистов, которые за страну, за Россию, поэтому у нас так бурно стали развиваться свои платформы», – подытожил он.

Ранее мы писали о том, что Газманов предложил выбирать песни для школьной программы опросами родителей.