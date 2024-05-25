«Люди думают, что это театр. Это ужасно!»: Татьяна Арнтгольц назвала постановки, которые считает халтурой

Татьяна Арнтгольц назвала антрепризные спектакли халтурой. Актриса уверена, что многие такие постановки создаются исключительно ради заработка. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Откройте, Давид!».

Звезда «Грозовых ворот» участвует в нескольких антрепризных спектаклях, один из которых – «Двое на качелях». Несмотря на это, большинство подобных постановок, по ее словам, отличаются невысоким качеством.

«Я защищаю антрепризу, потому что сама участвую в таких постановках. Но вижу, сколько плохих спектаклей приезжает в разные города. Люди, возможно, думают, что это театр, но это не так. Это ужасно!» – сетует Арнтгольц.

При этом жена Марка Богатырева не осуждает коллег по цеху, которые играют в антрепризах.

«Я не берусь судить, почему многие уважаемые артисты из больших театров соглашаются на такие спектакли. У каждого свои причины», – пояснила она.

Актриса уверена, что искусство способно изменить человека к лучшему. Она даже сравнила поход в театр с психотерапевтической сессией.

«Театр должен нести высокодуховное и поднимать дух. Во время войны театры существовали, артисты поднимали дух бойцам на фронте», – отметила Татьяна Арнтгольц.

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