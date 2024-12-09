«Люди делают выводы из зависти»: объявившая о помолвке Ксения Бородина обратилась к Николаю Сердюкову

На днях Ксения Бородина сообщила, что выходит замуж в третий раз — Николай Сердюков сделал ей предложение спустя несколько месяцев отношений, что возмутило многих пользователей Сети. Подписчики телеведущей, которые и до этого недолюбливали ее возлюбленного, раскритиковали помолвку пары. Знаменитость не стала молчать и вышла на связь в личном блоге, публично поддержав жениха.

По словам Ксении Бородиной, несмотря на «поток зависти и злости», который обрушился на Николая Сердюкова после объявления об их романе, блогер смог выстоять это. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» отметила, что ее избранник достаточно сильный и мудрый, чтобы не обращать внимание на критику.

«Я рада, что вместо этого негатива ты читаешь новости и интересную литературу. Люди тебя совсем не знают, но делают выводы, исходя из своего неудачного опыта, несчастной жизни и зависти», — высказалась Ксения Бородина.

Знаменитость также подчеркнула, что жених во всем ее поддерживает, и назвала Николая Сердюкова «опорой и душой».

«Тебе досталась публичная девушка, с которой будет нелегко, потому что люди привыкли ее обесценивать. Ты моя опора и моя душа», — заявила телеведущая.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым этим летом. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего экс-ведущая «Дома-2» столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Знаменитость дала понять, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее. Телеведущая и блогер не скрывали, что уже думали об официальной регистрации отношений, а на днях Ксения Бородина сообщила, что ее избранник сделал ей предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали о том, что психолог Вероника Степанова предрекла крах браку Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, назвав жениха телеведущей «очередным альфонсом».