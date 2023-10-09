«Люди без чести и без совести»: актриса Талызина высказалась о покинувших Россию коллегах

Актриса Валентина Талызина высказалась об артистах, покинувших Россию. Звезда фильма «Ирония судьбы» считает, что у критикующих страну коллег просто нет чести и совести. Об этом сообщает «Царьград».

Народная артистка в беседе с журналистами заявила, что так поступать нельзя. Талызина отметила, что Россия находится в тяжелом состоянии, поэтому таких высказываний быть не должно. Она не понимает, почему такое происходит.

«Как можно говорить плохо про Россию? Про свой народ? Родилась, воспитывалась, училась здесь... Эти люди без чести и без совести», — прокомментировала поведение коллег звезда.

Ранее актриса Талызина рассказала о конфликте Лии Ахеджаковой с федеральным каналом. Среди актеров ходили слухи о ссоре Талызиной и Ахеджаковой. Однако в беседе с журналистами звезда «Афони» опровергла подобные сообщения. По словам знаменитости, между ней и коллегой «не было конфликта». Зато, как выяснилось, Ахеджакова поругалась с руководством Первого канала. Вот почему артистка не появилась в продолжении «Иронии судьбы».