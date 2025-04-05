«Людей интересовал Паша в таком состоянии»: Птаха вспомнил, что Техника не воспринимали всерьез трезвым

Рэпер Птаха заявил, что трезвый Паша Техник не был интересен публике. Об этом сообщает Life.ru.

Скончавшийся 4 апреля рэпер Паша Техник употреблял запрещенные вещества потому, что не было людей, которые могли бы оградить его от пагубной привычки, заявил Птаха. По словам коллеги рэпера, его звали на шоу зная, что Техник находится под воздействием веществ и именно это состояние нужно было для кадра.

«Но все, когда Паша был трезвый, к нему не испытывали такого интереса, нежели когда он был в таком состоянии. Людей интересовал Паша именно в таком состоянии. Его приглашали на большие каналы и так далее, хотя знали прекрасно, в каком он состоянии находится. Мне очень жаль, что с Пашей так случилось», — высказался он.

Точно такого же мнения придерживался и Отар Кушанашвили. Журналист считал, что Техник не нужен был людям в адекватном состоянии.

«Человек невероятного обаяния, но всем нужен обдолбанный Паша Техник», — заявлял он.

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