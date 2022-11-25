«Любят и ненавидят»: Регина Тодоренко совершила роковую ошибку

Регина Тодоренко нередко делится с подписчиками эксклюзивными подробностями о себе. В Telegram-канале девушка написала откровенный пост, в котором сообщила о своей главной ошибке.

Так, звезда вспомнила себя в 17 лет. На тот момент она мечтала стать участницей «Фабрики звёзд», построить сольную карьеру и начать сниматься в кино. Как известно, все это в жизни Регины произошло: сегодня она частая гостья светских мероприятий и различных телевизионных проектов. Тем не менее есть и то, чего у Тодоренко так и не произошло.

В молодости будущая звезда мечтала о всенародной любви и поддержке, теперь же телеведущая поняла: всем нравиться невозможно, особенно когда ты – медийный человек. «Тебя будут как любить, так и ненавидеть, и это нормально. Мне потребовалось время, чтобы это осознать: гонка за признанием была жуткая. Теперь у меня есть мои родные 8 миллионов подписчиков, которые готовы идти в ногу со мной», – поделилась Тодоренко.

Ранее сообщалось о том, что певица Светлана Лобода испытывает большие трудности. Стало известно о том, что власти Литвы объявили ее нежелательным лицом в стране. Подробности читайте в этой статье.