«Любящий муж»: TONI рассказал о жизни с Севиль после тайной свадьбы

Певец TONI рассказал о жизни после свадьбы с Cевиль. Подробности приводит StarHit.

Антон Гайворонский впервые поделился подробностями семейной жизни с супругой. Исполнитель признался, что женитьба стала для него важным и счастливым событием, но при этом подчеркнул: штамп в паспорте не изменил их отношения, а лишь укрепил то, что уже было между ними.

Антон и Севиль познакомились несколько лет назад, их роман развивался вне публичного внимания. В прошлом году пара объявила о помолвке, а в начале октября этого года тайно узаконила свои отношения.

В разговоре с журналистами TONI отметил, что по-прежнему без памяти влюблен в жену и считает ее главным источником вдохновения. Чтобы выразить свои чувства, он привел в пример трогательную историю из культового фильма, которая, по его словам, отражает его собственное понимание любви.

«Есть такой прекрасный фильм, по-моему, он называется "Дневник памяти". Там любящий муж каждый день рассказывает своей престарелой жене, какая была у них сильная любовь, потому что каждый раз, когда она просыпается, то уже не помнит этого», — рассказал Антон.

Певец признался, что семейная жизнь с Севиль приносит ему абсолютное чувство гармонии и внутреннего покоя. Несмотря на то что недавно они официально стали супругами, по его словам, в их отношениях не произошло кардинальных перемен.

«Все прекрасно, спасибо. Как было, так и остается, так будет всегда», — отметил артист.

