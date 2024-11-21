Любящая люксовые сумки жена Петросяна заявила, что не хочет тратить деньги в «агрессивной Европе»

Жена юмориста Евгения Петросяна высказалась о путешествиях в Европу. Татьяна Брухунова в соцсетях заявила, что не хочет тратить деньги в «агрессивной Европе» и выберет страну, где уважают россиян.

Избранница знаменитости активно ведет личный микроблог и делится своим мнением по поводу различных ситуаций. Иногда она предлагает подписчикам задавать ей вопросы в рамках рубрики «Вопрос – Ответ».

Так, один из пользователей Сети поинтересовался у женщины, в какой город Европы она хотела бы отправиться в путешествие.

«В данный момент ни в какой. Не хочу возить в агрессивную Европу свои деньги, не хочу расстраиваться будучи там, не хочу чувствовать злобного отношения к русским. Не хочу прятать свое происхождение. Я езжу туда, где любят Россию и поддерживают ее в непростое время», – заявила Татьяна.

В Сети нашлись те, кто раскритиковал жену Петросяна после этих слов, ведь она давно является любительницей люксовых сумок, модные дома которых располагаются в Европе.

Ранее мы писали о том, что жена Петросяна Брухунова дала совет, как найти хорошего мужа.