«Любви все возрасты покорны!» : мать Наташи Королёвой похвасталась своим американским мужем

Родительница Наташи Королёвой, телеведущая и заслуженная артистка Людмила Порывай долгое время живёт в Соединенных Штатах Америки.

В честь Дня всех влюблённых Порывай выложила в соцсети фото в обнимку со своим супругом Игорем.

На изображении 77-летняя Порывай позирует в фиолетовом наряде. На голове у женщины красуется корона в цвет. При этом благоверный, обнимающий супругу на фото, облачен в строгий классический костюм.

«Любви все возрасты покорны! Поздравляю влюблённых с праздником!» – написала под фотографией Людмила Порывай.

Стоит отметить, что несмотря на возраст, пара выглядит счастливой, и в теплых отношениях между ними сомневаться не приходится.

Ранее мы писали про то, как Порывай подробно ознакомила поклонников со своей роскошной жизнью в Майами.