Мама Наташи Королевой рассказала о своей роскошной жизни в Майами

Заслуженная артистка Украины, профессор и дирижер хоровой капеллы, Людмила Порывай овдовела в 47 лет.

Тогда же он и решила начать жизнь заново. В середине 90-х она эмигрирует в Америку, знакомится там с выходцем из СССР Игорем Эльпериным, который также в это время переживал линую драму.

На момент встречи нам было каждому за 50, - вспоминает Людмила Ивановна, - но мы рискнули. И живем счастливо вот уже двадцать с лишним лет!

Любопытно, что в Америке Порывай не проработала ни одного дня. Однако, являясь супругой гражданина США, получает ежемесячную пенсию в размере 600 долларов (около 37 тысяч рублей).

Конечно, для полноценной жизни в курортном городке Флориды этого недостаточно.

Но супруг Людмилы занимается недвижимостью, и сама она тоже сегодня сдает в аренду несколько квартир.