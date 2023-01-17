01:00, 17 января 2023
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Мама Наташи Королевой рассказала о своей роскошной жизни в Майами
Мать Наташи Королевой получает в США пенсию, не проработав ни дня.
Заслуженная артистка Украины, профессор и дирижер хоровой капеллы, Людмила Порывай овдовела в 47 лет.
Тогда же он и решила начать жизнь заново. В середине 90-х она эмигрирует в Америку, знакомится там с выходцем из СССР Игорем Эльпериным, который также в это время переживал линую драму.
- На момент встречи нам было каждому за 50, - вспоминает Людмила Ивановна, - но мы рискнули. И живем счастливо вот уже двадцать с лишним лет!
Любопытно, что в Америке Порывай не проработала ни одного дня. Однако, являясь супругой гражданина США, получает ежемесячную пенсию в размере 600 долларов (около 37 тысяч рублей).
Конечно, для полноценной жизни в курортном городке Флориды этого недостаточно.
Но супруг Людмилы занимается недвижимостью, и сама она тоже сегодня сдает в аренду несколько квартир.
- Когда дочь прилетает меня навестить, она живет в одной из них, - поясняет мама звездной певицы.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.kp.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: