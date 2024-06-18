«Любви настоящей у вас нет!»: в Сети резко раскритиковали брак Регины Тодоренко и Влада Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко решилась на признание в личном блоге. По словам знаменитости, ее брак с певцом Владом Топаловым раскритиковали в Сети, однако она дала отпор хейтерам.

Экс-ведущая шоу «Орел и решка» рассказала, что недавно вернулась домой из командировки и не успела провести время с супругом Владом Топаловым, который улетел по своим делам. «А муж улетел на работу. Так и живем: он улетает — я прилетаю, я улетаю — он прилетает», — пожаловалась Регина Тодоренко.

По словам телеведущей, их рабочие графики с мужем часто не совпадают. Однако пользователи Сети возмутились постоянными разлуками супругов, посчитав их недопустимыми для счастливой семейной жизни.

«И смысл в такой семейной жизни?! Потом, конечно, поймете. К долгосрочному это не приведет. Всех денег не заработать! Любви настоящей нет у вас! Ну если нет, то тогда и так хорошо», — написали в соцсети.

Регина Тодоренко не стала оставлять без внимания высказывания и ответила на обвинения в неискренности ее отношений с супругом. Знаменитость поделилась в личном блоге снимком завтрака, который для нее приготовил муж.

«Этот завтрак перед своим отлетом на работу мне приготовил муж, а вы говорите, любви нет… Да что вы понимаете, моя дорогая?!» — ответила телеведущая.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов состоят в браке с 2018 года. В том же году у пары родился сын Михаил, а в 2022 году — сын Мирослав. В недавнем интервью телеведущая признавалась, что хотела бы родить третьего ребенка.

Ранее сообщалось о том, что Влад Топалов рассказал, как встреча с Региной Тодоренко изменила его жизнь.