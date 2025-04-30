Любви конец: Михаил Галустян потряс поклонников новостью о разводе

45-летний юморист Михаил Галустян объявил о разводе с супругой Викторией Штефанец после 18 лет брака. Эту новость актер сообщил на своей страничке в соцсети.

Звезда Наша Russia отметил, что они с Викторией приняли решение пойти разными дорогами без уточнения причин разрыва.

«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за всё, что было между нами», — написал комик в социальных сетях, подчеркнув, что остается с бывшей женой в хороших отношениях.

Супруги также сказали спасибо друг другу за прожитые вместе годы, пояснил Галустян.

Предпринимательница, которая развивает свой бренд купальников, состояла в отношениях с комиком больше 20 лет. Галустян признавался, что познакомился с будущей женой 9 мая 2003 года на одной из вечеринок в краснодарском клубе. Виктории тогда было 17 лет, а юмористу 23 года. 7 июля 2007-го влюбленные узаконили свои отношения, у них было две свадьбы: первая прошла в Москве, а вторая — в Армении, где торжество организовали с соблюдением всех традиций. У них есть две дочери – 14-летняя Эстелла и 13-летняя Элина.

Недавно 14-летняя дочь артиста удивила пирсингом в носу.