Киркоров встретился с бывшим мужем Пугачевой: мужчин нельзя было разнять

Алла Пугачева всегда была любвеобильной женщиной, и мужчины сами пытались добиться внимания популярной артистки. Всего Примадонна была замужем пять раз, последний союз с Максимом Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ) длится до сих пор с 2011 года. Но до комика у певицы были разные избранники, среди них и Филипп Киркоров, и Евгений Болдин.

На недавнем светском вечере в Москве произошла неожиданная встреча бывших Пугачевой. На гала-вечере премии «Виктория» Киркоров заметил Болдина и не смог пройти мимо, сообщает MK.RU. Они довольно долго обнимались. Казалось, что их даже при попытках невозможно было бы разнять. Мужчины оказались сильно рады друг другу и даже сделали совместное фото, хотя раньше никогда старались не контактировать друг с другом. Видимо, отъезд артистки смог их примерить.

Напомним, что исполнитель хита «Зайка моя» стал четвертым мужем Пугачевой. Их любовь была настолько сильна, что они не просто расписались, а даже обвенчались. Приближенные к паре рассказывали, что Филипп души не чаял в своей возлюбленной. Он пел ей о своих чувствах, осыпал цветами и подарками, и эта «сказка» все и погубила.

С пятым супругом Киркоров познакомил Аллу Борисовну лично. Потом еще и жалел об этом, так как комик смог заинтересовать певицу юмором, непосредственностью и свежестью взглядов. Сначала они просто сотрудничали, а потом работа переросла в любовь, которая продолжается и по сей день.

Филипп плохо о бывшей жене не отзывался никогда. Они остались друзьями после расставания, но при этом сейчас после всех скандальных заявлений Примадонны он предпочитает отмалчиваться.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о запретном хите Аллы Пугачевой в эфире шоу «Маска» на НТВ.