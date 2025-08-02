«Любовные лодки разбиваются не о быт»: Катя Гордон дает советы после проблем в браке у подруги Кудрявцевой

Катя Гордон рассказала о крепком браке после проблем у подруги Кудрявцевой. Об этом стало известно из соцсетей.

Правозащитница Катя Гордон близко дружит с Лерой Кудрявцевой. После новостей об очередных проблемах в браке у телеведущей, ее подруга решила поделиться секретом счастливой семейной жизни.

«Есть мнение, что любовные лодки часто разбиваются не о быт, а как раз о времена, когда все более-менее благополучно. Не надо спасаться и спасать, есть куда съехать и на что уехать… Быть вместе в радости многим, оказывается, куда тяжелее, чем в горести», — рассуждает она.

Гордон уверена, что ее брак с Виктором Харахалисом будет длительным и крепким.

«Я рада что мы проходим и светлые, и темные времена вместе, растим троих детей и не ограничиваем друг друга ни в мечтах, ни в делах», — заявила она.

Одиноким женщинам правозащитница посоветовала не унывать и не сдаваться раньше времени.

«Девочки, ваш человек может повстречаться вам и в 60. Просто живите, не унывайте, верьте в себя и в свой путь», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Катя Гордон сравнила мужа Кудрявцевой с Волочковой и назвала главное отличие.