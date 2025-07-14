Катя Гордон сравнила мужа Кудрявцевой с Волочковой и назвала главное отличие

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала истерику Леры Кудрявцевой, с которой их связывает многолетняя дружба. Она подтвердила, что муж телеведущей, хоккеист Игорь Макаров действительно долгое время боролся с алкогольной зависимостью, но недавно у него произошел срыв.

По словам юриста, о том, что в браке Леры Кудрявцевой появилась «трещина», известно давно.

«Она это не скрывала. Он подвыпивать стал… Но, в отличие от Волочковой, он отправился в рехаб! И сейчас у них все замечательно», — заявила Катя в RuTube-шоу «Злые языки».

Напомним, 54-летняя Кудрявцева на эмоциях призналась в своем Telegram-канале, что стала «созависимой» и постоянно боится, что муж-алкоголик, который моложе нее на 16 лет, может умереть без ее поддержки. Она заявила, что устала спасать избранника. При этом во время истерики Кудрявцева подчеркивала, что отдает себе отчет в том, что выносит на публику семейные проблемы. Однако на следующий день ведущая шоу «Секрет на миллион» пожалела о своих словах, но отметила, что «фарш не провернешь обратно», и не стала удалять нашумевшие сообщения.

Лера Кудрявцева стала не единственной, кого обсудила Гордон в свежем интервью. Она вновь напомнила о балерине Анастасии Волочковой, которая якобы страдает той же зависимостью, что и хоккеист Макаров.

По мнению адвоката, Волочкову используют в корыстных целях. При этом с ее словами согласилась ведущая шоу Наташа Гасанханова. Она заявила, что балерине специально подливают алкоголь, чтобы поднять рейтинги. Кроме того, балерина якобы даже не знает, сколько зарабатывает и не контролирует свои финансы.

Услышав это, Гордон предложила радикальный метод по спасению балерины: «Если бы у нее был какой-то родственник, который бы о ней заботился, я бы ее признала недееспособной через суд и отправила бы лечиться».

Ранее Екатерина Гордон заявила, что бывший муж, адвокат Сергей Жорин изменял ей, когда она была беременна. Юрист вновь назвала разлучницей певицу Анну Седокову.