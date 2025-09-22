Любовник Дибровой Роман Товстик поделил детей с экс-женой Еленой в суде

В Москве завершился судебный спор о детях между Романом Товстиком и его бывшей женой Еленой. Суд утвердил мировое соглашение, которое пара достигла самостоятельно. Согласно ему, двое старших детей будут проживать с отцом, а трое младших — с матерью. Об этом сообщает mk.ru.

Адвокат Романа Товстика подчеркнул, что споров о порядке встреч с детьми нет.

«Захотят дети общаться с мамой, поедут к маме. Захотят с папой, едут к папе», — заявил Филипп Рябченко.

Развод Товстиков привлек внимание общественности, так как причиной распада их 20-летнего брака стали отношения Романа с Полиной Дибровой — супругой известного шоумена Дмитрия Диброва.

Она открыто рассказала в интервью, что симпатия между ней и бизнесменом была давно. При этом супруга телеведущего подчеркнула, что не была причиной развода Товстика с женой.

Ранее Полина Диброва намекнула, что Елена Товстик навела на нее порчу.