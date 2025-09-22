«Когда я упала в обморок, все сложилось»: Полина Диброва намекнула, что Елена Товстик навела на нее порчу

Полина Диброва сообщила, что Елена Товстик навела на нее порчу. В новом выпуске программы «Малахов» на канале «Россия 1» жена Дмитрия Диброва намекнула, что упала из-за «соперницы».

В разговоре с Андреем Малаховым 36-летняя модель ответила на слухи о том, что Елена Товстик сделала не только приворот на мужа, но и обряд на смерть «разлучницы». Полина Диброва сообщила, что упала на отдыхе и ударилась головой, и связала это с «порчей» бывшей подруги.

«Честно говоря, я видела какие-то моменты, которые мне показывал Роман… Но женщина, которая находится в таком состоянии, могла на такое пойти. И вот сейчас, понимая, что со мной произошло, когда я упала в обморок, ситуация у меня складывается», — заявила супруга Дмитрия Диброва.

В программе также показали кадры, на которых Полина Диброва предстала с огромными синяками под глазами и шрамом под бровью. Еле сдерживая слезы, модель призналась, что никому не рассказывала о случившемся.

«Когда я находилась на отдыхе с детьми, я лишний раз боялась взять телефон в руки… А когда взяла, то потеряла сознание. Стукнулась, у меня здесь шрам. Об этом никто не знал. Я две недели ходила в очках. <…> Об этом даже не знает Дмитрий. Я никому ничего не говорю. Я переживаю это внутри», — поделилась Полина Диброва.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Долгое время звездная пара не комментировали слухи напрямую, а жена 65-летнего шоумена уверяла, что они «живут как жили». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

