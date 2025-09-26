«Любовница?»: неизвестная молодая блондинка на дне рождении младшего сына Яны Рудковской удивила всех

Накануне Яна Рудковская в тесном семейном кругу отметила день рождения младшего сына Арсения. Мальчику исполнилось 5 лет. В своем личном блоге продюсер поделилась кадрами с торжества.

На видео именинник задувает свечи на праздничном торте. Рядом с Рудковской стоит ее супруг, фигурист Евгений Плющенко.

«Любимый наш мальчик, Арсюша! С днем рождения, с первым юбилеем! Наш маленький директор», — поздравила мама наследника.

Внимание подписчиков Яны привлекла таинственная молодая блондинка, которая на семейном торжестве расположилась рядом с ее мужем. В ролик попал момент, когда девушка целует именинника в щеку, поймав на себе при этом недоуменный взгляд бабушки ребенка.

Поклонники начали гадать, кто это может быть. Самой очевидной догадкой стало то, что это няня Армения. Однако нашлись и те, кто сделал более дерзкое предположение. «Любовница?» — написали комментаторы под постом Рудковской.

Напомним, что Яна и Евгений женаты с 2009 года. У пары двое общих детей — Арсений и Александр. Помимо этого, у Рудковской есть взрослые дети от ее прошлого брака с бизнесменом Виктором Батуриным.

