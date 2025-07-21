«23 года с ним — тоже не сахар»: новые подробности о разводе Михаила Ефремова

Светская львица Алена Кравец заявила, что отношения Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой себя изжили. По ее словам, освободившийся из колонии актер предпочел Софье Кругликовой, с которой прожил 23 года, молодую женщину.

«Мужчины — чем старше, тем сильнее хотят видеть возле себя молоденьких, Софья Кругликова была пятой женой актера. 23 года с ним — тоже не сахар, знаете ли. Они оба устали, отношения себя изжили», - сказала Кравец в беседе с Teleprogramma.org.

Светская львица отметила, что Кругликова не смогла противостоять новой избраннице Ефремова актрисе Дарье Белоусовой, которая на 20 лет моложе актера.

«Она еще в самом соку, не исключаю, что он запал на ее красоту», - резюмировала Кравец.

При этом Кругликова комментировать информацию о предстоящем разводе с Ефремовым отказалась. Она заявила изданию, что не общается с журналистами.

Напомним, Михаил Ефремов был осужден летом 2020 года на 7,5 года лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Весной 2025 года он вышел на свободу по УДО.

21 июля СМИ сообщили о разладе в семье Ефремова. Якобы артист планирует развестись с Кругликовой, но не хочет шумихи. При этом отношениях Ефремова и Белоусовой ходили слухи еще несколько лет назад, когда его увозили на допрос из квартиры в Казарменном переулке. Именно там он снимал жилье. Как утверждали источники, Ефремов и Белоусова регулярно там пили, много курили, а ущерб от их сожительства составил 356 тысяч рублей.

Ранее адвокат Сергей Жорин объяснил, как поделят имущество Ефремова в случае развода.