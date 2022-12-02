17:12, 02 декабря 2022
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Любовница бросила Александра Домогарова из-за отказа жениться
Стали известны подробности личной жизни актера Александра Домогарова, который летом перенес расставание с женщиной. Артист 10 лет прожил с танцовщицей Татьяной Степановой: она была младше на 22 года и, не дождавшись предложения руки и сердца, ушла.
Причину расставания назвала приятельница Степановой. «Александр Юрьевич не хотел жениться», - рассекретила она.
При этом на сожительнице был весь дом. По словам знакомой, Степанова многого натерпелась, будучи рядом с актером, и «отказалась от штампа в паспорте и от детей».
Домогаров несколько раз был женат. Он перенес потерю сына - парень погиб в ДТП в возрасте 23 лет.
Ранее актер рассказывал о первом неудачном браке с Натальей Сагоян.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Telegram-канал «НеМалахов»
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: