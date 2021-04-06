Александр Домогаров вспомнил свой первый неудачный брак — «Дрался за нее»

Молодые люди были знакомы с детства и вместе проводили время на даче, так как родительские участки находились рядом. В 1985-м у них появился сын Дмитрий, а через год Домогаров развелся. В 2008-м 23-летнего Диму сбила машина, он умер на операционном столе.

Как уточнил артист, Наталья стала его первой большой любовью. «Это был дачный роман. Мы были молоды. Наши подмосковные дачи находились в одном поселке, и мы виделись каждое лето. Я даже пару раз дрался за нее с местными пацанами», — уточнил он журналу «Кузбасс XXI век».