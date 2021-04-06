Александр Домогаров вспомнил свой первый неудачный брак — «Дрался за нее»
Молодые люди были знакомы с детства и вместе проводили время на даче, так как родительские участки находились рядом. В 1985-м у них появился сын Дмитрий, а через год Домогаров развелся. В 2008-м 23-летнего Диму сбила машина, он умер на операционном столе.
Как уточнил артист, Наталья стала его первой большой любовью. «Это был дачный роман. Мы были молоды. Наши подмосковные дачи находились в одном поселке, и мы виделись каждое лето. Я даже пару раз дрался за нее с местными пацанами», — уточнил он журналу «Кузбасс XXI век».
Вторая супруга Ирина Гуненкова, костюмерша Театра Советской армии, родила актеру сына Александра. В браке с Натальей Громушкиной артист прожил четыре года. Причина расставания — чувства к другой коллеге Марине Александровой. Этот союз распался в 2007-м. С бизнесвумен Ларисой Черниковой Домогаров не успел дойти до загса, женщина умерла от тяжелой болезни.
Сейчас актер не афиширует личную жизнь. В 2020-м он приоткрыл тайну своей личной жизни. Оказалось, уже более десяти лет он живет в гражданском браке с танцовщицей Татьяной Степановой. Разница в возрасте у пары — 22 года, однако это не мешает гармоничным отношениям. А в конце того же года стало известно, что Домогаров и Степанова оформили отношения официально.
Фото: Global Look Press
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