«Любовь заканчивается во всех парах. Наша — не исключение»: Михаил Ширвиндт расстался с третьей женой

Телеведущий Михаил Ширвиндт разводится с третьей женой Анастасией, которая моложе него на 32 года. Супруга 67-летнего продюсера объявила о расставании с ним в личном блоге, объяснив, что они попросту «устали» друг от друга.

«Любовь заканчивается. Ну, то есть, любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша — не исключение. Рассказать, почему? Просто от нее устаешь. Романтическая любовь в „стадии страсти“ завязана на выбросах дофамина, создающих ощущение эйфории. <…> Но дофаминовые всплески истощают, плюс партнер становится для нас все более предсказуемым, а „вознаграждение“ за все танцы с бубном вокруг него — привычным и не таким лакомым», — заявила жена Михаила Ширвиндта.

Анастасия Ширвиндт добавила: если же изначально «партнер долго не отвечал взаимностью и гормона стресса кортизола было больше, чем дофамина», то в отношениях неизбежно наступает эмоциональное выгорание, когда другой партнер охладевает и дистанцируется. По мнению женщины, лучше сразу разойтись, сохранив дружеские отношения, чем продолжать жить вместе с желанием «убить» друг друга.

«Мозг перестает тратить на „объект страсти“ все свои ресурсы, и нейронные связи, не укрепленные в период влюбленности, начинают ослабевать. Так получилось у нас. И, скорее всего, у вас. Люди расстаются, выпив друг друга до дна, и для большинства это нормально. И в том, и в другом жанре случается, что мы готовы убить, но это совсем другая тема…» — поделилась жена Михаила Ширвиндта.

Напомним, пара поженилась в 2019 году, а через год у них родился сын Михаил. Несмотря на разницу в возрасте в 32 года, Михаил и Анастасия Ширвиндт уверяли, что им было комфортно вместе. Однако супруги все же сталкивались с критикой и неудобными вопросами.

«Я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом: «Разве мы им всем мешаем?» 30 лет разницы в возрасте превращаются в 300, когда понимаешь, что придется противостоять и бороться, бороться и противостоять», — признавалась супруга телеведущего.

