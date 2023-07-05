Любовь Успенская заявила, что у ее 33-летней дочери Татьяны Плаксиной много мужчин

Певица Любовь Успенская уже давно разочарована в браке, поэтому не спешит вступать в новые романтические отношения и уж тем более идти в ЗАГС. Однако для своей дочери она желает семейного благополучия и открыто говорит о том, что ждет достойного зятя, который сможет сделать счастливой не только Татьяну Плаксину, но и тещу, подарив ей внука. Пока же 33-летняя артистка замуж не торопится, но при этом мужчин в ее жизни хватает.

Любовь Залмановна рассказала в недавнем интервью, что в статусе звезды довольно сложно встретить порядочного человека, который действительно сможет стать хорошим супругом и отцом. А вот кандидатов для мимолетных романов действительно много. В этом сейчас убеждается и Татьяна, которая только и делает, что встречается с кавалерами.

«Дай бог, чтобы Таня с романами уже успокоилась, потому что у нее много дел. А мужчины занимают слишком много времени. Вы же не можете просто поцеловаться и пойти дальше», - поделилась Успенская с mk.ru.

По словам звезды шансона, Плаксина пользуется большим успехом у мужчин. Ей постоянно пишут и звонят. Однако все это лишь интрижки. Для своей дочери Любовь Залмановна желает мужа с традиционными ценностями, но пока такого найти не удалось. Тем более, что в первую очередь выбор делает именно Татьяна, а ее звездная мать принимает все ее решения.

Ранее Любовь Успенская рассказала, как охмурить любого мужчину.